نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد بيبو يطير إلى تنزانيا من أجل إنهاء كافة الترتيبات الخاصة بوصول بعثة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يطير خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، مساء غد الثلاثاء إلى تنزانيا برفقة الكابتن سمير عدلي المدير الإداري، ليسبقا بعثة ‏الفريق إلى العاصمة دار السلام.‏

ويأتي سفر الكابتن خالد بيبو إلى تنزانيا من أجل إنهاء كافة الترتيبات الخاصة بوصول البعثة والإجراءات المتعلقة بالإقامة ‏والانتقالات وملعب التدريب، قبل مواجهة سيمبا المرتقبة في ذهاب دور الثمانية لبطولة الدوري الإفريقي.‏

وواصل الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا للسفر إلى تنزانيا لمواجهة فريق سيمبا المقرر لها يوم الجمعة ‏القادم في ذهاب دور الثمانية لبطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.‏

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة للاعبين أكد خلالها على ضرورة التركيز الشديد من أجل تقديم أفضل ما يمكن خلال ‏مواجهة سيمبا، من أجل تحقيق ضربة بداية قوية في البطولة.‏