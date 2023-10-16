نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يطعم بعثة الفريق ضد الملاريا قبل السفر إلى تنزانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال ‏الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه تم منح اللاعبين جرعة جديدة من التطعيمات الخاصة بالملاريا، استعدادًا للسفر إلى تنزانيا.‏

الأهلي يطعم بعثة الفريق ضد الملاريا

وأوضح أن اللاعبين والجهاز الفني والطبي والإداري وكافة أعضاء البعثة قد حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيمات عقب مباراة ‏الإسماعيلي الأخيرة في بطولة الدوري.‏

وأشار إلى أن هناك ملفًا طبيًّا شاملًا عن الحالة الصحية للاعبين والقياسات الخاصة بهم، تم إعداده مسبقًا لتسليمه إلى اللجنة المنظمة ‏لبطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم، أسوة بما يحدث في بطولات كأس العالم للأندية ودوري أبطال إفريقيا.‏

وواصل الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا للسفر إلى تنزانيا لمواجهة فريق سيمبا المقرر لها يوم الجمعة ‏القادم، في ذهاب دور الثمانية لبطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.‏

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة للاعبين أكد خلالها على ضرورة التركيز الشديد من أجل تقديم أفضل ما يمكن خلال ‏مواجهة سيمبا، من أجل تحقيق ضربة بداية قوية في البطولة.‏