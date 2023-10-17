نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. نقل مباراة مازيمبي الكونغولي والترجي التونسي إلى تنزانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، نقل مباراة مازيمبي الكونغولي والترجي التونسي في ذهاب دور ربع النهائي من الدوري الإفريقي إلى تنزانيا في ملعب بنجامين مكابا الوطني بدلا من الكونغو.

سبب نقل مباراة مازيمبي والترجي

ومنعت السلطات الكونغولية المعدات التلفزيونية الخاصة بنقل المباراة، من التواجد في ملعب مازيمبي الكونغولي.

وتسافر بعثة نادي الترجي التونسي إلي تنزانيا يوم الأربعاء القادم استعدادًا لمواجهة مازيمبي الكونغولي في الدوري الإفريقي.

ويسعى المدير الفني لنادي الترجي التونسي تحقيق نتيجة إيجابية أمام مازيمبي الكونغولي في مباراة الذهاب قبل مباراة العودة في تونس.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي لمواجهة مازيمبي الكونغولي لمواجهة الترجي التونسي ضمن مباريات ذهاب دور ربع النهائي من الدوري الإفريقي والمقرر إقامتها مساء يوم السبت القادم على ملعب بنجامين مكابا الوطني بدار السلام.