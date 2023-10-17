نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك: لاعب الأهلي كان يستحق الطرد في مباراة الجزائر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد محمد صلاح نجم فريق الزمالك السابق، أن منتخب مصر لعب بشكل جيد فنيًا في مواجهة منتخب الجزائر في المباراة الودية التي أقيمت بينهما في دولة الإمارات.

وتعادل منتخب مصر مع منتخب الجزائر، بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن التوقف الدولي للمنتخبات.

تصريحات محمد صلاح

وقال محمد صلاح نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" من وجهة نظري أن حكم مباراة منتخب مصر والجزائر الودية تغاضي عن طرد حمدي فتحي بسبب لمس الكرة داخل منطقة الجزاء وكان يجب احتساب ركلة جزاء لمنتخب الجزائر".

وتابع: "اعتماد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني على ثلاثة لاعبين في خط الارتكاز أمر غير مقبول من جانب فيتوريا ".