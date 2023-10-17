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أحمد جودة - القاهرة - لهذا السبب..هاني العتال رفض الانضمام إلى القائمة الموحدة في انتخابات الزمالك 2023

انتخابات الزمالك 2023..هاني العتال يكشف السر وراء رفضه الإنضمام إلى القائمة الموحدة يطلق تصريح ناري ضد هشام نصر..كشف هاني العتال، المرشح لمنصب نائب رئيس نادي الزمالك، عن سبب رفضه الانضمام إلى القائمة الموحدة في انتخابات الزمالك 2023، بقيادة الكابتن حسين لبيب، وذلك من خلال تصريحات تلفزيونية.

وأكد هاني العتال على عقد جلسة بينه وبين حسين لبيب منذ فتح باب الترشيح إلى انتخابات الزمالك 2023 للتشاور في أمر انضمامه إلى أعضاء القائمة، وأوضح أن كان لكل منهم وجهة نظر، وأشار العتال أو ووجهة نظره كانت ألا تكون القائمة مغلقة بمعنى ألا تشمل القائمة الموحدة جميع المناصب بكامل عناصرها.

انتخابات الزمالك 2023..هاني العتال يكشف السر وراء رفضه الإنضمام إلى القائمة الموحدة يطلق تصريح ناري ضد هشام نصر



وتابع هاني العتال حديثه عن موقفه من منافسه على منصب نائب رئيس الزمالك هشام نصر قائلًا: "حسين لبيب عرض علي دخول القائمة كعضو مجلس إدارة ولكن أنا أرى أنني أكفأ من هشام نصر لأتولى منصب نائب رئيس النادي وعرضت على لبيب تواجد هشام نصر كأمين صندوق لكي لا يخسر أحدنا".

انتخابات الزمالك 2023..هاني العتال يكشف السر وراء رفضه الإنضمام إلى القائمة الموحدة يطلق تصريح ناري ضد هشام نصر



أبرز تصريحات هاني العتال بشأن انتخابات الزمالك 2023

وأضاف هاني العتال في حديثه عن حظوظه بالفوز في انتخابات الزمالك 2023 قائلًا: "أرى أن فرصي أكبر من فرص هشام نصر وواثق في نجاحي لأنني متواصل مع الجمعية العمومية وأشعر بهم وبمتطلباتهم".

وأوضح هاني العتال موقفه من العمل مع حسين لبيب في حالة فوزه في انتخابات الزمالك 2023 قائلًا: "إذا فزت بالانتخابات بالطبع يمكنني العمل مع حسين لبيب وهو العكس صحيح سيعمل معي بشكل طبيعي".

هاني العتال يكشف موقفه من تقسيط غرامة كهربا

أوضح هاني العتال موقفه من تقسيط غرامة كهربا لاعب الزمالك السابق ولاعب النادي الأهلي الحالي قائلًا: "أنا ضد تقسيط غرامة كهربا والأمر لا يتعلق بالماديات فقط ولكن أدبيا أيضا، هو قرر غلق صفحة الزمالك لذلك يجب أن يتلزم بالنواحي الأدبية تجاه النادي الذي حصل بالفعل على حكم بالحصول على مبلغ مادي بالإضافة إلى الفوائد لذلك يجب أن يتلزم بذلك والأمر المادي سهل ولكن لا يجب أن نتنازل عن حق النادي الأدبي".

انتخابات الزمالك 2023..هاني العتال يكشف السر وراء رفضه الإنضمام إلى القائمة الموحدة يطلق تصريح ناري ضد هشام نصر

هاني العتال يتحدث عن بقاء فتوح وزيزو في القلعة البيضاء

أكد هاني العتال على تمسكه ببقاء ثنائي الفريق أحمد فتوح وأحمد سيد زيزو، وأشار إلى أنه لا يمكن التفريق في العناصر الأساسية للفريق، وأكد أنه في حالة فوزه في انتخابات الزمالك 2023 سوف يقوم بجلب عدد من الصفقات من أجل عودة فريق الزمالك إلى مساره الصحيح في الفوز بالبطولات.