نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح: نفسي أحرر فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستمر الحديث عن أزمة عدم دعم محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، للقضية الفلسطينية، في ظل الهجوم القوي من الجمهور ضده.

وكشف أحمد دويدار، نجم نادي الزمالك السابق، عما قاله محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، بشأن فلسطين في وقت سابق.

وأوضح دويدار في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "زمان دايما كنت على تواصل مع محمد صلاح، وقالي نفسي أحرر فلسطين من ضمن كلامه معايا".

وتابع: "في هجوم شرس على محمد صلاح، ولما بطلب منه حاجة بيعملها على طول".

واختتم: "مرة طلبت منه حاجة لمستشفى أبو الريش، بعت 500 ألف جنيه على طول".