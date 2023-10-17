نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب المجموعة الثالثة في دوري الأمم الأوروبية قبل مباريات اليوم الثلاثاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتأهب عشاق ومحبي الكرة الساحرة في كل مكان لانطلاق أحداث مباريات اليوم الثلاثاء الموافق السابع عشر من شهر أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثامنة من تصفيات يورو 2024.

ونستعرض لكم عبر موقعنا "دوت الخليج الرياضي "، في بعض السطور التالية ترتيب المجموعة الثالثة في دوري الأمم الأوروبية قبل مباريات اليوم الثلاثاء.

المجموعة الثالثة

1- إنجلترا: 13 نقطة.

2- إيطاليا: 10 نقاط.

3- أوكرانيا: 10 نقاط.

4- شمال مقدونيا: 7 نقاط.

5- مالطا: 0 نقاط.

مواعيد مباريات المجموعة الثالثة

إنجلترا ضد إيطاليا.. عند تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

مالطا ضد أوكرانيا.. عند تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

الجدير بالذكر أن مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، تعد الناقل الوحيد والحصري لتصفيات يورو 2024 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأعلى جودة ودون تشفير أو تقطيع.