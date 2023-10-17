نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو: منتخب مصر قادر على حصد كأس أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن منتخب مصر الأول لكرة القدم، قادر على حصد لقب بطولة كأس أمم إفريقيا، وذلك بعد التعادل مع منتخب الجزائر.

وتعادل منتخب مصر مع الجزائر بهدف مقابل هدف وديًا، في المباراة التي جمعت بينهما أمس الإثنين، على أرضية ملعب استاد هزاع بن زايد في الإمارات.

وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مباراة الجزائر كانت اختبار حقيقي لمنتخب مصر وكيفية اللعب بعشرة لاعبين أكثر من 70 دقيقة أمام منتخب قوي وشرس جدًا".

وتابع: "مباراة كلها فوائد ودروس لمنتخب مصر، وإذا خضنا كأس الأمم بنفس الأداء سوف نحصد اللقب، وهناك دلائل على الروح الجيدة وحب اللاعبين لروي فيتوريا".