نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هو معلق مباراة إنجلترا ضد إيطاليا اليوم الثلاثاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم الثلاثاء الموافق 17 من شهر أكتوبر الجاري، مواجهة من العيار الثقيل بين منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم مع نظيره منتخب إيطاليا، وذلك في إطار منافسات الجولة الثامنة من عمر التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2024.

موعد مباراة إيطاليا ضد إنجلترا في تصفيات يورو

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة إيطاليا مع نظيره منتخب إنجلترا، مساء اليوم الثلاثاء على ملعب ويمبلي، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلي بطولة يورو.

وستقام صافرة المباراة في تمام الساعة 21:45 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة؛ والساعة 22:45 مساءًا بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

القنوات الناقل لمباراة إيطاليا وإنجلترا في تصفيات يورو 2024

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2024، كما سيتم بث مباراة إيطاليا ضد إنجلترا عبر قناة بي إن سبورتس 1.

معلق مباراة إيطاليا وإنجلترا اليوم

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية أعلنت عن تولي المعلق التونسي الكبير عصام الشوالي مهمة التعليق على مباراة إنجلترا وإيطاليا اليوم.