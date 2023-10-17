نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قمة القمم.. موعد مباراة إيطاليا ضد إنجلترا في تصفيات اليورو والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نستعرض لكم عبر موقعنا "دوت الخليج الرياضي "، في بعض السطور التالية موعد مباراة إيطاليا ضد إنجلترا في تصفيات اليورو والقنوات الناقلة لها، حيث تعد أحد أبرز وأهم الموضوعات التي يبحث عنها عشاق ومحبي الكرة الساحرة في مل مكان.

موعد مباراة إيطاليا ضد إنجلترا

واختتم منتخب إيطاليا الكروي الأول تحضيراته استعدادًا لمواجهة نظيره منتخب إنجلترا مساء اليوم الثلاثاء الموافق السابع عشر من شهر أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثامنة من تصفيات يورو 2024.

وتقام أحداث مباراة إيطاليا ضد إنجلترا، عند تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الساعة الحادية عشر بتوقيت تونس ظبي والإمارات الساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا ضد إنجلترا

وتنقل أحداث مباراة إيطاليا ضد إنجلترا عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري لتصفيات يورو 2024 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتذاع بالتحديد عبر قناة bein sports 1، والتي يمكنكم ضبطها عبر الترددات الآتية:

تردد قناة بي إن سبورتس على نايل سات

تردد القناة: 11013.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/2.

الجودة: HD.

تردد قناة بي إن سبورتس على عرب سات

تردد القناة: 12379.

القمر الصناعي: عرب سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.