نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو يتغنى بـ محمد الشناوي والنني ويوجه رسالة لحراس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وجه الإعلامي أحمد حسام ميدو، رسالة خاصة إلى حراس المرمى في مصر، مثنيًا على محمد النني ومحمد الشناوي ثنائي الفراعنة بعد مستواهما ضد الجزائر، في المباراة الودية التي أقيمت أمس الإثنين.

وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "محمد النني بطل من أبطال مباراة مصر ضد الجزائر بالنسبة لي وآخر 90 دقيقة كاملة خاضها النني كانت في 9 يناير 2023".

وتابع: "النني قدم أداء رائعًا اليوم رغم عودته من الإصابة".

وتطرق ميدو للحديث عن محمد الشناوي حارس منتخب مصر: "حارس كبير ومصر تملك بالفعل حارس كبير، وأطالب حراس مصر بدراسة محمد الشناوي وتصدى لكرة صعبة للغاية في الدقيقة الأخيرة".

وكان منتخب مصر قد تعادل إيجابيًا بهدف أمام نظيره الجزائر، في مباراة ودية جمعت بينهما أمس الإثنين، على أرضية ملعب استاد هزاع بن زايد.