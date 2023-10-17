سباليتي يستقر على تشكيل إيطاليا لمواجهة إنجلترا في تصفيات اليورو

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أحمد جودة - القاهرة -

استقر سباليتي المدير الفني لمنتخب إيطاليا الأول لكرة القدم، على التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مباراة القمة أمام نظيره منتخب إنجلترا، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 17 من شهر أكتوبر الجاري وذلك في إطار منافسات التصفيات المؤهلة إلي بطولة يورو 2024.

موعد مباراة إيطاليا ضد إنجلترا في تصفيات يورو

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة إيطاليا مع نظيره منتخب إنجلترا، مساء اليوم الثلاثاء على ملعب ويمبلي، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلي بطولة يورو.

وستقام صافرة المباراة في تمام الساعة 21:45 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة؛ والساعة 22:45 مساءًا بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

تشكيل منتخب إيطاليا المتوقع لمواجهة إنجلترا

حراسة المرمى: جولييلمو فيكاريو

خط الدفاع: دارميان – مانشيني – باستوني – ماركو.

خط الوسط: باريلا – فراتيسي – كريستانتي

وفي الهجوم: بيراردي – سكاماكا - زاكايني.

القنوات الناقل لمباراة إيطاليا وإنجلترا في تصفيات يورو 2024

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2024، كما سيتم بث مباراة إيطاليا ضد إنجلترا عبر قناة بي إن سبورتس 1.