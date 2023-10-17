نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو: عبد المنعم يشبه إبراهيم سعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أشاد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق، بالثنائي محمد عبد المنعم ومصطفى محمد بعد أدائهما أمام منتخب الجزائر، في المباراة الودية التي أقيمت أمس الإثنين.

وتعادل منتخب مصر مع نظيره الجزائر، في مباراة ودية أقيمت على أرضية ملعب هزاع بن زايد في الإمارات، إيجابيًا بهدف.

وأكد ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "رأيت إبراهيم سعيد في محمد عبد المنعم دفاعيًا، لاعب نضج كثيرًا، وقدم أداء كبيرًا ويملك شخصية قوية للغاية".

وأضاف: "خروج مصطفى محمد هو الخطأ الوحيد لروي فيتوريا في مواجهة الجزائر".

واختتم: "مصطفى محمد تطور كثيرا وهذا ظهر من خلال أدائه في الملعب أمام الجزائر".