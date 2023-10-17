نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو يشيد بأداء محمد صلاح أمام الجزائر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أشاد الإعلامي أحمد حسام ميدو، بأداء محمد صلاح، لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم، خلال مواجهة الجزائر، مؤكدًا أنه كان قائدًا حقيقيًا في اللقاء.

وأشار ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "محمد صلاح ظهر بشكل مميز خاصة بعد طرد محمد هاني، قدم دوره الدفاعي".

وتابع: "محمد صلاح كان قائدًا لمنتخب مصر، قائد بحق وحقيقي بالتزامه الدفاعي، وكذلك في التحولات الهجومية".

وعن عمر مرموش قال: "كان لازم يقتل الماتش بـ الفرصة اللي جاتله، لكن مرموش برضو عمل دور كويس لما نزل".

جدير بالذكر أن منتخب مصر تعادل إيجابيًا بهدف مع نظيره الجزائر في المباراة الودية التي أقيمت أمس الإثنين على أرضية ملعب استاد هزاع بن زايد.