نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو: أوجه التحية لحكم مباراة مصر والجزائر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وجه الإعلامي أحمد حسام ميدو، التحية لـ حكم مباراة مصر والجزائر، الإماراتي يحيى الملا، فيما أشاد بـ روي فيتوريا مدرب المنتخب الوطني.

وتعادل منتخب مصر بهدف لمثله أمام نظيره الجزائر، في مباراة ودية جمعت بينهما، أمس الإثنين على أرضية ملعب استاد هزاع بن زايد في الإمارات.

وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مصر تمتلك مدرب كبير وذكي وهو روي فيتوريا، هناك مدرب كبير بالفعل خارج الخطوط".

فيما تحدث ميدو عن حكم المباراة يحيى المُلا، قائلًا: "حكم لديه شخصية قوية وساهم في نجاح المباراة وقدم درسًا لكل الحكام، وأوجه له كل التحية".

وأضاف: "أوجه التحية لـ حازم إمام، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، الذي تخطى بمنتخب مصر الأول، محطات صعبة، وقادرون على الظهور بشكل أفضل خلال الفترة المقبلة".