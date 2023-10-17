نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 17-10-2023 في تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد اليوم الثلاثاء الموافق السابع عشر من شهر أغسطس الجاري، إقامة سبع مباريات، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا 2024.

وتعد أبرز مواجهات اليوم، مباراة إنجلترا ضد إيطاليا التي ستقام مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

ماهي مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في تصفيات يورو 2024؟

فلندا ضد كازاخستان – في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

صربيا ضد الجبل الأخضر – في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

سان مارينو ضد الدنمارك – في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

إنجلترا ضد إيطاليا – في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مالطا ضد أوكرانيا – في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ليتوانيا ضد هنغاريا – في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

أيرلندا الشمالية ضد سلوفينيا – في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ماهي القنوات الناقلة لمباريات اليوم في تصفيات يورو 2024؟

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات تصفيات كأس أمم أوروبا 2024 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباريات اليوم الثلاثاء، عبر قنواتها المشفرة.