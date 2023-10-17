نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري نايل والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث جماهير وعشاق القلعة الحمراء في كل مكان، عن موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي القادمة في بطولة دوري نايل "الدوري المصري الممتاز" والقنوات الناقلة لها.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، موعد مباراة المارد الأحمر القادمة في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة للمباراة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري

ويستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، لمواجهة نظيره فريق بلدية المحلة، يوم الأحد الموافق 29 من شهر أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز

وتعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.