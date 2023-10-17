نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب مجموعات تصفيات يورو 2024.. ماذا يحتاج هالاند للظهور في البطولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم دوت الخليج الرياضي، خلال السطور التالية، ترتيب مجموعات تصفيات كأس أمم أوروبا 2024 قبل انطلاق مباريات اليوم الثلاثاء 17-10-2023، حيث ستقام سبع مواجهات، ضمن منافسات الجولة الثامنة من تصفيات يورو 2024.

وفقد المنتخب النرويجي الذي يلعب بين صفوفه نجم مانشستر سيتي إرلينج هالاند فرصة التأهل المباشر إلى يورو 2024، ولكن يبتقى لهم فرصة أخيرة للوصول للملحق من دوري الأمم وهي فوز منتخب صربيا على مونتينجرو اليوم الثلاثاء.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة صربيا ومونتينحرو اليوم الثلاثاء في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات، الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

ترتيب مجموعات تصفيات كأس أمم أوروبا 2024

المجموعة الأولى

1- إسبانيا: 15 نقطة.

2- اسكتلندا: 15 نقطة.

3- النرويج: 10 نقاط.

4- جورجيا: 7 نقاط.

5- قبرص: 0 نقاط.

المجموعة الثانية

1- فرنسا: 18 نقطة.

2- هولندا: 12 نقاط.

3- اليونان: 12 نقاط.

4- أيرلندا: 6 نقاط.

5- جبل طارق: 0 نقاط.

المجموعة الثالثة

1- إنجلترا: 13 نقطة.

2- إيطاليا: 10 نقاط.

3- أوكرانيا: 10 نقاط.

4- شمال مقدونيا: 7 نقاط.

5- مالطا: 0 نقاط.

المجموعة الرابعة

1- تركيا: 16 نقطة.

2- ويلز: 10 نقاط.

3- كرواتيا: 10 نقاط.

4- أرمينيا: 7 نقاط

5- لاتفيا: 3 نقاط.

المجموعة الخامسة

1- ألبانيا: 13 نقطة.

2- التشيك: 11 نقاط.

3- بولندا: 10 نقاط.

4- مولدوفيا: 9 نقاط.

5- جزر فارو: نقطة واحدة.

المجموعة السادسة

1- بلجيكا: 16 نقطة.

2- النمسا: 16 نقطة.

3- السويد: 6 نقاط.

4- أذربيجان: 4 نقاط.

5- إستونيا: نقطة واحدة.

المجموعة السابعة

1- هنغاريا: 13 نقاط.

2- صربيا: 10 نقاط.

3- الجبل الأسود: 8 نقاط.

4- ليتوانيا: 5 نقاط.

5- بلغاريا: نقطتين.

المجموعة الثامنة

1- سلوفينيا: 16 نقطة.

2- الدنمارك: 16 نقطة.

3- فنلندا: 12 نقطة.

4- كازخستان: 12 نقطة.

5- أيرلندا الشمالية: 6 نقاط.

6- سان مارينو: 0 نقاط.

المجموعة التاسعة

1- رومانيا: 16 نقطة.

2- سويسرا: 15 نقطة.

3- إسرائيل: 11 نقطة.

4- كوسوفو: 7 نقاط.

5- بيلا روسيا: 6 نقاط.

6- أندورا: نقطتين.

المجموعة العاشرة

1- البرتغال: 24 نقطة.

2- سلوفاكيا: 16 نقطة.

3- لوكسمبورج: 11 نقاط.

4- آيسلندا: 10 نقاط.

5- البوسنة والهرسك: 9 نقاط.

6- ليختنشتاين: 0 نقاط.