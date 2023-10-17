نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يستقر على تجديد عقد الصخرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حسم مسؤولو الزمالك ملف تمديد عقد أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض خلال الفترة المقبلة وتحديدًا بعد انتهاء انتخابات مجلس إدارة القلعة البيضاء.

تمديد عقد محمود علاء

ومن المقرر أن تنعقد الجمعية العمومية بنادي الزمالك لانتخاب مجلس إدارة جديد يوم 20 أكتوبر الجاري بمقر النادي بالمهندسين.

من جانبه كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن استقرار لجنة الكرة على قرار بتمديد عقد محمود علاء مدافع الفريق في الفترة المقبلة.

وينتهي عقد محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي نادي بشكل مجاني في يناير المقبل.

وأوضح المصدر أن مسؤولي الزمالك تواصلوا مع محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض في الساعات الأخيرة بشأن تجديد عقده مع القلعة البيضاء.

وتابع المصدر أن محمود علاء مدافع الفريق رحب بتمديد عقده مع الزمالك لسنوات قادمة مطالبًا بحسم الأمر بعد انتخابات مجلس الإدارة.

وفي سياق آخر يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسيريو استعدادته لخوض مباراة سموحة ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري نايل.