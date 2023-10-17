نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من يتصدر ترتيب هدافي تصفيات أمم أوروبا 2024 قبل لقاءات اليوم الثلاثاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مازال يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إحراز الأهداف أينما تواجد، حيث تمكن من تسجيل هدفين من فوز برازيل أوروبا بنتيجة 5-0 على البوسنة والهرسك مساء الإثنين ليتصدر "الدون" ترتيب هدافي تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي، ترتيب هدافي تصفيات كأس أمم أوروبا 2024، قبل انطلاق مباريات اليوم الثلاثاء 17-10-2033، وتعد أبرز مواجهات اليوم، مباراة إنجلترا ضد إيطاليا، ضمن منافسات الجولة الثامنة من تصفيات يورو 2024.

ترتيب هدافي تصفيات كأس أمم أوروبا 2024 قبل انطلاق مباريات اليوم الثلاثاء

ويتقاسم كريستيانو رونالدو وروميلو لوكاكو صدارة ترتيب هدافي تصفيات كأس أمم أوروبا 2024، حيث يمتلك كل منهما 9 أهداف، ويأتي في المركز الثاني الثلاثي إرلينج هالاند وكيليان مبابي وراسموس هويلوند في المركز الثاني برصيد 6 أهداف.

كريستيانو رونالدو، البرتغال، 9 أهداف.

روميلو لوكاكو، بلجيكا، 9 أهداف.

إيرلينج هالاند، النرويج، 6 أهداف.

كيليان مبابي، فرنسا، 6 أهداف.

راسموس هويلوند، الدنمارك، 6 أهداف.

سكوت ماكتومناي، أسكتلندا، 5 أهداف.

هاري كين، إنجلترا، 5 أهداف.

يورجوس ماسوراس، اليونان، 5 أهداف.

زكي أمدوني، سويسرا، 5 أهداف.