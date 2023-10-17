نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات مصر في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تبحث جماهير كرة القدم عن جدول مباريات منتخب مصر الأول لكرة القدم في تصفيات كأس العالم 2026، والمقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو 2026 حتى 19 يوليو 2026.

نظام تصفيات كأس العالم 2026

ويشهد كأس العالم 2026 مشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، حيث جاء نظام تصفيات مونديال العالم بتقسيم المنتخبات المتنافسة على حجز بطاقة التأهل لكأس العالم إلى 9 مجموعات.

ويخوض كل منتخب 10 مباريات بنظام الذهاب والإياب ويتأهل الأول بشكل مباشر إلى مونديال 2026، وسوف يتنافس أفضل 4 منتخبات في المركز الثاني من المجموعات في دورة يتأهل منها منتخب واحد ينافس على مقعد التأهل إلى كأس العالم في الملحق العالمي، أي سيتأهل من إفريقيا 9 منتخبات ونصف مقعد.

مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2026

وأجرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قرعة دور المجموعات للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، والتي أسفرت عن وقوع منتخب مصر بالمجموعة الأولي رفقة كلًا من بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا وجيبوتي.

مواعيد مباريات مصر في تصفيات كأس العالم 2026

— الجولة الأولي والثانية خلال الفترة 13 - 21 نوفمبر.

— الجولة الثالثة والرابعة خلال الفترة 3 - 11 يونيو 2024.

— الجولة الخامسة والسادسة خلال الفترة 17 - 25 مارس 2025.

— الجولة السابعة والثامنة خلال الفترة 1 - 9 سبتمبر 2025.

— الجولة التاسعة والعاشرة خلال الفترة 6 - 16 أكتوبر 2025.

القنوات الناقلة لتصفيات كأس العالم 2026

ويمكن متابعة التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك، عبر شبكة قنوات BeIN Sports القطرية على قنواتها المشفرة، بالإضافة إلى قنوات التلفزيون الأرضي لكل منتخب يلعب على أرضه.