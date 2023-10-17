نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت متابعة مباراة تشيلسي القادمة في البريميرليج والقنوات التي تنقلها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي مع نظيره فريق آرسنال في قمة مباريات الجولة التاسعة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

ومن المقرر أن تكون مباراة فريق تشيلسي ضد نظيره فريق آرسنال يوم السبت القادم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب ستامفورد بريدج.

وتبدأ أحداث المباراة مساء يوم السبت القادم في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات.

ويتواجد فريق تشيلسي في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 11 نقطة، فيما يتواجد آرسنال في المركز الثاني برصيد 20 نقطة.

وتنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية القمة المنتظرة بين الكبيرين تشيلسي ونظيره فريق آرسنال يوم السبت القادم.