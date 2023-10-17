نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات طعن حسام المندوه على استبعاده من انتخابات الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقى الدكتور حسام المندوه المرشح على منصب أمين صندوق نادي الزمالك ضمن قائمة حسين لبيب، صدمة قوية خلال الساعات القليلة الماضية باستبعاده من انتخابات القلعة البيضاء.

استبعاد حسام المندوه

وقررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، مساء الأحد الماضي، باستبعاد النائب حسام المندوه، المرشح على منصب أمين الصندوق بنادي الزمالك من الانتخابات القادمة للنادي الأبيض.

وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أيضًا برفض الطعون المقدمة لاستبعاد حسين لبيب وهشام نصر وأعضاء قائمته من انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك القادمة.

ومن المقرر أن تُقام انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك في مهام عمل الجمعية العمومية للنادي مساء يوم 20 أكتوبر المقبل.

من جانبه تقدم حسام المندوه المرشح على منصب أمين الصندوق بنادي الزمالك باستشكال لوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والطعن لدى المحكمة الإدارية العليا.

ومن المنتظر أن يتم البت في استشكال حسام المندوه خلال الفترة المقبلة لمعرفة موقفه النهائي من خوض انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك من عدمه.