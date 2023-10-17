نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقرير.. حقيبة طبيب الملاعب الصغيرة ماذا تحتوى والفرق بين الأوروبية والمحلية؟ حالتين للإجابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أحيانًا ما يتسلل الفضول لدى عشاق كرة القدم، للسؤال عن ماهية عمل أفراد اللعبة خارج المستطيل الأخضر، وتحديدًا دور حقيبة الطبيب المرافق للأندية والفرق خلال المباريات.

يعد طبيب الفريق، واحد من أهم أعمدة لعبة كرة القدم، الذي دائمًا ما يسارع لعلاج حالات الإصابات، والتعامل تحديدًا مع الإصابات الخطرة والتي قد تحمل في طياتها الكثير من الترقب والأمل لمعالجة عنصر على مشارف انتهاء مسيرته أو فقدان حياته.

على مدار لعبة كرة القدم، يكون هناك حالات من الإصابات الخطرة على سبيل المثال حالات الإغماء أو بلع اللسان أو أزمات القلب، ويعد أشهرها حالتين على المستوى المحلي والمستوى العالمي.

الحالة الأولى كانت للاعب المصري الراحل محمد عبدالوهاب لاعب النادي الأهلي السابق، والذي تعرض لسكتة قلبية أثناء تدريبات الفريق والتي أودت بحياته في 31 أغسطس عام 2006.

أما الحالة الثانية كانت للاعب الدنماركي كريستيان إريكسن أثناء مشاركته مع منتخب بلاده في يورو 2020 وتحديدًا يوم 13 يونيو من 2021 وهو العام الذي أقيمت فيه البطولة بسبب أحداث كورونا في العام الذي قبله، في افتتاح البطولة والتي سقط خلالها مغشيًا عليه وسط ترقب لحالته قبل أن يتم إسعافه بأعجوبة.

الأمر الذي جعل الجميع في هذا الوقت، للسؤال كيف لطبيب يحمل حقيبة صغيرة ينجح في إنقاذ حياة لاعب كانت على مشارف الانتهاء، وماذا يوجد بتلك الحقيبة؟

عملية إنقاذ إريكسن في هذا الوقت لم تستغرق إلا دقائق معدودة وتم نقله إلى المستشفى بعد الاطمئنان على بقائه قيد الحياة، وسط اشادات وتصفيقات حادة من الجماهير الحاضرة إلى الطبيب المسعف مهمته بنجاح في أرض الملعب.

معالجة اللاعب داخل أرضية الملعب جاء بواسطة حقيبة صغيرة قام باصطحابها معه منذ الإشارة له من الحكم حتى تم إنقاذ لاعب إنتر ميلان الإيطالي في ذلك الوقت.

ونُجيب من خلال "دوت الخليج الرياضي" في التقرير الآتي ما تحمله حقيبة طبيب الأندية والفرق بين الحقيبة في البطولات العالمية والأوروبية وبين الحقيبة في البطولات المحلية.



"الحقيبة الطبية في أوروبا"

قال ديك ماكاي طبيب فريق سويندون تاون الإنجليزي في حوار أجراه مع مجلة "فور فور تو": "هناك عمليتين للإسعاف الأولى هي الحقيبة الطبية الصغيرة والتي تحتوي على منشفة من أجل امتصاص عرق اللاعب أو إيقاف نزيف الدم، وضمادات لعلاج إصابات الرأس، وفازلين سريع المفعول لتخفيف حدة الألم وترطيب مكان الإصابة".

"الثانية هي حقيبة الإسعاف الثقيلة، وهي تحتوي على جهاز الصدمات الكهربائي AED، فضلًا عن عدسات لاصقة احتياطية بدرجات قياس النظر للاعبي الفريق، لحين الحاجة إليها، وبعض اللاصقات الطبية المخففة للآلام وعصائر تعيد تحفز نشاط اللاعب المصاب".

"الحقيبة الطبية في الملاعب المحلية والمصرية"

في تصريحات سابقة للدكتور محمد فكري طبيب النادي الأهلي السابق قال: "حقيبة الطبيب في الكرة المصرية، تحتوى على مسكنات الآلام، والبنج الذي يتم رشه على الساق حال إصابتها".

وبالعودة إلى أحد خبراء أطباء الملاعب في حديثه مع "دوت الخليج الرياضي"، أكد أن البعض يتخيل بأن مهمة الطبيب في الأوقات العصيبة داخل الملاعب تكون سهلة، ولكنها ليست بالسهلة على الإطلاق، لأنه يتحمل مسؤولية حماية أفراد من فقدان حياتهم الشخصية.

ويبدو أن الفارق كبير بين الحقيبة الأوروبية التي تأتي على مستويين والحقيبة المحلية التي تكتفي بالمسكنات مع وجود عربات الإسعاف للحالات الطارئة.

الحقيبة الأوروبية التي أنقذت حياة إريكسن في مباراة الدنمارك أمام فنلندا في يورو 2020 على أرضية ملعب باركن ستاديون بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن، والتي غاب خلالها عن الوعي مغشيًا عليه، دون أن يلمسه أحد، جاء بواسطة الصدمات الكهربائية والـ "CPR" التي تحتويها.

الفريق الطبي المعالج لم يستغرق سوى دقيقة و15 ثانية فقط، بين إصابة اللاعب وبدأ الدخول إليه داخل الملعب للقيام بما يلزم، عن طريق "CPR"، وهو الإنعاش القلبي الرئوي، وهي عملية إسعافية طارئة، يقوم بها المسعفون وأخصائيو إصابات الملاعب، من أجل الحفاظ على وظائف القلب والدماغ، خاصةً أن المصاب يكون في حالة موت سريري، وحال التأخر في إنقاذه يتم إتلاف الوظائف الدماغية خلال دقائق ويتوفى في الحال.

وهنا يتم الإجابة عن سؤال ماذا تحتوى حقيبة طبيب الأندية في الملاعب، مع توجيه السؤال في المقابل للمسؤولين عن الكرة المصرية، متى تكون حقيبة طبيب الأندية المحلية مثل حقيبة طبيب الأندية والمنتخبات الأوروبية خوفًا من تعرض أي عنصر لما تعرض إليه إريكسن؟