نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد انتخابات نادي الزمالك وقائمة المرشحين على مقعد الرئاسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ساعات قليلة تفصلنا على انطلاق ماراثون انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك لدورة جديدة تبدأ من أكتوبر 2023 وتنتهي في أكتوبر 2027.

موعد انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك

ومن المقرر أن تُقام الجمعية العمومية بنادي الزمالك لانتخاب مجلس إدارة جديد يقود القلعة البيضاء في الفترة المقبلة يوم 20 أكتوبر الجاري.

وتقدم لانتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك عدد من الأسماء البارزة حيث يشهد منصب رئيس مجلس الإدارة منافسه قوية بين حسين لبيب رئيس لجنة الزمالك السابقة وفاروق جعفر نجم الفريق.

ويتنافس على منصب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ماجد فاروق الحنبلي وميرفت السيد الموظفة السابقة بوزارة الشباب والرياضة.

وتقدم لمنصب نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك كلا من: "هشام نصر - هاني العتال - أحمد عبد الغني".

وينافس خالد لطيف أمين صندوق نادي الزمالك السابق كلا من عبد المجيد سليم، كريم عادل عبيد ومحمد قدري، بينما يُنتظر معرفة الموقف النهائي لحسام المندوه بعد استبعاده من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.

وتشهد عضوية مجلس إدارة نادي الزمالك فوق السن صراع قوي بين اللواء أحمد سليمان وكلا من: "هاني شكري - هاني برزي - عمرو أدهم - حسين السيد

- محمد طارق - أحمد عبادة - سيف الإسلام محمد يوسف - مروة البورجي - نجلاء الناجي

- أشرف إمام عبد السلام - مروة أمير الرفاعي - حمدية كمال علي - أحمد عفيفي - رجب رواش - أحمد فوده نصير - طارق عبد العال - رفعت شبل

- سامح سوني - علاء مقلد - حاتم السيد - الحسيني سمير - هشام يكن - شيرين الفقي - أحمد نصير".

ويتنافس على عضوية مجلس إدارة نادي الزمالك تحت السن كلا من: "علي العاطفي - ياسمين الشريف

- إيهاب عصمت - أحمد هاني زادة - محمد خالد الصادق - نيرة الأحمر - رامي إبراهيم نصوحي - أحمد خالد حسانين - أحمد النمس - محمد عودة".