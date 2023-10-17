نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت متابعة مباراة الزمالك القادمة في دوري نايل والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق، لمواجهة نظيره سموحة، في المباراة المقبلة ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2023-2024.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، موعد مباراة الفارس الأبيض أمام نظيره الموج الأزرق ضمن منافسات الدوري العام.

موعد مباراة الزمالك ضد سموحة في الدوري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره فريق سموحة، مساء يوم السبت المقبل الموافق 21 من شهر أكتوبر الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز "دوري النيل".

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز

وتعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.

موقف الفريقين من جدول ترتيب الدوري المصري

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المركز السابع من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 5 نقاط، بينما يتواجد فريق سموحة في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.