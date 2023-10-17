نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أتلتيكو مدريد القادمة في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب عشاقي ومتابعي كرة القدم الإسبانية، موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد المقبلة في الدوري الإسباني موسم 2023-2024، والقنوات الناقلة للمباراة.

ما هي موعد مباراة أتلتيكو مدريد المقبلة في الدوري الإسباني؟

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد نظيره سيلتا فيجو مساء السبت المقبل 21 أكتوبر 2023، في الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإسباني موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

يستضيف ملعب بالايدوس المباراة المرتقبة بين نادي أتلتيكو مدريد ضد نظيره نادي سيلتا فيجو في الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإسباني.

تذاع أحداث مباراة أتليتكو مدريد ضد نظيره سيلتا فيجو عبر قناة بي إن سبورتس 1 القطرية والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد قنوات بي ان سبورت النايل سات:

التردد 11055.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب افقي أو H.

معامل التصحيح 3/4.

بي ان سبورتس على قمر عرب سات:

تردد القناة 12379

معامل الاستقطاب افقي

معدل الترميز 27500

معامل التصحيح 3/4

موقف الفريقين من ترتيب الدوري الإسباني

يحتل نادي أتلتيكو مدريد المركز الرابع برصيد 19 نقطة بينما يأتي نادي سيلتا فيجو في المركز الثامن عشر برصيد 6 نقاط في جدول ترتيب الدوري الإسباني موسم 2023-2024.