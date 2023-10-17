نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم فارق النقاط بين الأهلي والزمالك في دوري نايل حتى الآن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتساءل الجماهير المصرية عشاق ومحبي كرة القدم، وبالأخص مشجعي القطبين "النادي الأهلي ونادي الزمالك"، عن فارق النقاط بين المارد الأحمر أبناء ميت عقبة في الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" حتى الآن.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، كم فارق النقاط بين القلعة الحمراء ونادي الزمالك في الدوري المصري الممتاز حتى الآن.

موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره فريق سموحة، مساء يوم السبت المقبل الموافق 21 من شهر أكتوبر الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز "دوري النيل".

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري

ويستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، لمواجهة نظيره فريق بلدية المحلة، يوم الأحد الموافق 29 من شهر أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري الممتاز

ويتحل المارد الأحمر المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 6 نقاط.

ترتيب الزمالك في الدوري المصري الممتاز

فيما يحتل الفارس الأبيض المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 5 نقاط.

فارق النقاط بين الأهلي والزمالك في الدوري

ويتقدم النادي الأهلي على الزمالك بنقطة واحدة حيث يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 6 نقاط، بعد خوض مباراتين في البطولة نجح فيهم في تحقيق الفوز.

فيما يأتي الأبيض في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 5 نقاط، بعد خوض ثلاث مباريات نجح في تحقيق الفوز في مباراة واحدة، والتعادل في مباراتين.