انت الأن تتابع خبر مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023.. مواجهة نارية بين إنجلترا وإيطاليا في تصفيات يورو 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نستعرض معكم في موقع “دوت الخليج”، مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023، حيث ستقام عدد من المباريات في تصفيات كأس الأمم الأوروبية ( يورو 2024)، أبرزها مباراة إنجلترا وإيطاليا بالإضافة لعدد من المواجهات الودية بين المنتخبات.

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات كأس الأمم الأوروبية

مقدونيا الشمالية: أرمينيا – الساعة 4 مساء بتوقيت مصر والسعودية – قناة beIN sports 1 بتعليق مضر اليوسف.

فنلندا: كازخستان – الساعة 7 مساء بتوقيت مصر والسعودية – قناة beIN sports 1 بتعليق محمد بركات.

إنجلترا : إيطاليا – الساعة 9:45 مساء بتوقيت مصر والسعودية – قناة beIN sports 1 بتعليق عصام الشوالي.

مالطة : أوكرنيا – الساعة 9:45 مساء بتوقيت مصر والسعودية – قناة beIn sports 2 بتعليق محمد مبروكي.

صربيا: الجبل الأسود – الساعة 9:45 مساء بتوقيت مصر والسعودية – قناة beIN sports 3 بتعليق نوفل باشي.

سان مارينو : الدنمارك – الساعة 9:45 مساء بتوقيت مصر والسعودية – قناة beIN sports 4 بتعليق أحمد البلوشي.

أيرلندا الشمالية : سلوفينيا – الساعة 9:45 مساء بتوقيت مصر والسعودية – قناة beIN sports 8 بتعليق باسم الزير.

ليتوانيا : المجر – الساعة 9:45 مساء بتوقيت مصر والسعودية – قناة beIN sports 9 بتعليق عامر الخوذيري.

مواعيد مباريات اليوم الودية بين المنتخبات

اليابان : تونس – الساعة 1:10 ظهراً بتوقيت مصر والسعودية – قناة الوطنية التونسية 1 بتعليق عبد الرحمن العش.

السعودية : مالي – الساعة 6 مساء بتوقيت مصر والسعودية – قناة السعودية الرياضية 1 بتعليق عبد العزيز الزيد.

الإمارات : لبنان – الساعة 7 مساء بتوقيت مصر والسعودية – قناة أبو ظبي الرياضية 1 بتعليق محمد الشامسي – قناة دبي الرياضية 1 بتعليق عبد الله السعدي.

البحرين : الفلبين – الساعة 7 مساء بتوقيت مصر والسعودية – قناة البحرينية الرياضية 1 بتعيق سليمان الحدي.

فرنسا : اسكتلندا – الساعة 10 مساء بتوقيت مصر والسعودية – قناة beIN sports 5 بتعليق علي محمد علي.

مواعيد مباريات اليوم في بطولة الأردن الودية

العراق : الأردن – الساعة 5:30 مساء بتوقيت مصر والسعودية – قناة الكأس 1 بتعليق سمير المعيرفي.

قطر : إيران – الساعة 9 مساء بتوقيت مصر والسعودية – قناة الكأس 1 بتعليق أحمد الطيب.