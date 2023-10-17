انت الأن تتابع خبر كل ما تريد معرفته عن مباراة إنجلترا وإيطاليا النارية في تصفيات يورو 2024.. الموعد والقنوات الناقلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بذكريات نهائي كأس الأمم الأوروبية 2020 في ويمبلي، يلتقي اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023، منتخبي إنجلترا وإيطاليا، على أرضية ستاد ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك في إطار الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2024 بألمانيا.

وكان المنتخب الإيطالي قد هزم المنتخب الإنجليزي في عقر داره بنهائي يورو 2020،، وحقق اللقب على حساب الإنجليز، لذلك ستكون مباراة اليوم بطابع الثأر.

منتخبي إيطاليا وإنجلترا يتواجدان في المجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2024، بجانب منتخبات أوكرانيا ومقدونيا الشمالية ومالطا.

وبعد خوض خمس مباريات، يملك المنتخب الإنجليزي 13 نقطة في صدارة المجموعة الثالثة، من تحقيق 4 انتصارات وتعادل وحيد، بينما الطليان في المركز الثاني برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل مع تلقي هزيمة وحيدة.

تاريخ مواجهات إنجلترا وإيطاليا

ويملك المنتخب الإيطالي الأفضلية في تاريخ المواجهات أمام منتخب الأسود الثلاثة، فتقابل المنتخبين من قبل في 31 لقاء، فاز الإيطاليين في 11 مباراة وكان التعادل في 9 مواجهات بينما حقق المنتخب الإنجليزي 9 انتصارات.

موعد مباراة إنجلترا وإيطاليا في تصفيات يورو 2024

المباراة المرتقبة ستقام يوم الثلاثاء 17 أكتوبر، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، بصافرة تحكيمية للحكم الفرنسي كليمان توربين.

القناة الناقلة لمباراة إنجلترا وإيطاليا في تصفيات يورو 2024

المباراة منقولة عبر قناة beIN sports HD 1 بتعليق عصام الشوالي.

تشكيل منتخب إنجلترا المتوقع لمواجهة إيطاليا

حراسة المرمى: بيكفورد

الدفاع: تربيير – ماجواير – ستونز – والكر

الوسط المدافع : ديكلان رايس – الكسندر ارنولد

الوسط الهجومي: راشفورد – بيلنجهام – فودين

الهجوم: هاري كين

تشكيل منتخب إيطاليا المتوقع لمواجهة إنجلترا

حراسة المرمى: دوناروما

الدفاع: دي لورينزو – مانشيني – باستوني – ديماركو

الوسط: باريللا – لوكاتيلي – فراتسي

الهجوم: بيرادي – راسبوداري – كيين