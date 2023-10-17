انت الأن تتابع خبر المنتخبات المتأهلة لكأس أمم أوروبا يورو 2024.. لكل الرياضيين تعرف عليه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نحرص على تقديم المنتخبات المتأهلة لكأس أمم أوروبا يورو 2024 ومكان إقامتها وموعد انطلاقها، وتعد من أكثر الأحداث الرياضية الهامة الذي يريد أن يعرفها الجميع بشكل مستمر، ويتم العمل على تقديمها عبر جميع الشاشات.

تصفيات يورو 2024

وبالتزامن مع اقتراب نهاية تصفيات يورو 2024 يتحدث الجميع عن المنتخبات التي شملت على مشاركتها في كأس أمم أوروبا القادمة، وستقام التصفيات الخاصة باليورو لمشاركة أكثر من 50 منتخب في كل نواحي قارة أوروبا، وذلك ليصلوا إلى ثاني أهم بطولة منتخبات في العالم

.وجاء في نهاية الأمر أن يكون من نصيب 24 منتخب فقط للوصول لأمم أوروبا ومعها النجاح المادي والرياضي وهو الذي يكتب التاريخ لكلاً منها، وأما عن منتخب إيطاليا فهو يحمل اللقب الآخر الخاص بنسخة يورو والتي أقيمت بين العديد من المدن التي توجد في القارة، وذلك جاء بعد الفوز على إنجلترا بركلات الترجيح داخل ملعب ويمبلي، ويعد منتخب ألمانيا ونظيره إسبانيا هما الأكثر تتويجاً بلقب اليورو في 3 مناسبات وبعدها يأتي منتخب فرنسا بلقبين.

[المنتخبات المتأهلة لكأس أمم أوروبا يورو 2024]

المنتخبات المتأهلة لكأس أمم أوروبا يورو 2024

المنتخبات المتأهلة لكأس أمم أوروبا يورو 2024

ويعد صاحب الأرض المنتخب الألماني هو أول من تأكدت مشاركته داخل اليورو ولم يأتي ضمن التصفيات من الأساس، وأيضاً جاءت التصفيات الخاصة بتأهل منتخب فرنسا وبعده كلاً من منتخب بلجيكا وبعدها البرتغال الذي جاء تحت قيادة رونالدو، وأيضاً منتخبات إسبانيا واسكتلندا والنمسا وتركيا.

[المنتخبات المتأهلة لكأس أمم أوروبا يورو 2024]

المنتخبات المتأهلة لكأس أمم أوروبا يورو 2024

ألمانيا

فرنسا

بلجيكا

البرتغال

إسبانيا

اسكتلندا

تركيا

النمسا

وسوف تنطلق المنتخبات المتأهلة لكأس أمم أوروبا يورو 2024 في يوم 14 يونيو 2024 في ألمانيا، وتستمر إلى إقامة المباراة النهائية في برلين يوم 14 يوليو 2024، وينتظره الكثيرين في الوقت الحالي.