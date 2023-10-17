انت الأن تتابع خبر إصابة رونالدو في مباراة البرتغال والبوسنة.. مشجع اقتحم أرض الملعب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام مشجع الحدث باقتحام مباراة البوسنة والهرسك ضد البرتغال وهذا بهدف النزول إلى الأسطورة كريستيانو رونالدو إلى أرض الملعب، وتعد من أبرز الأشياء الذي يريد أن يعرفها الكثيرين في الوقت الحالي.

إصابة رونالدو في مباراة البرتغال والبوسنة

وقام المنتخب البرتغالي بتحقيق فوز كبير على غريمه البوسني بخمس أهداف نظيفة مساء يوم الإثنين، وهي تعتبر من ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات التي تؤهل إلى كأس أمم أوروبا يورو 2024، وتعد من أبرز اللقاءات التي حصلت على نسب مشاهدة عالية مؤخراً.

وسريعاً اقتحم مشجع فيديو بيلينو بولي لحظة تنفيذ رونالدو إلى رمية تماس خلال الشوط الأول، وأوضحت عدسات الكاميرا دخول المشجع للملعب بغرض التقاط صورة سيلفي مع كريستيانو رونالدو لكنه نتج بشكل خاطئ في إصابته بعد الاصطدام بقدمه، والهدف الخاص بمنتخب البرتغال جاء تاريخي وهو مأثر بالإصابة، وأمسك بكاحل قدمه اليمني بعد اصطدام المشجع فيه.

[رونالدو]

رونالدو

فيديو لحظة إصابة كريستيانو

وظهر أن كريستيانو عاني كثيراً من الإصابة وبشكل خاص أنه لم يستكمل المباراة وتم استبداله عند الدقيقة الـ 66 من زمن المباراة، وكان لا يقدر على المشي أثناء مغادرة الملعب وبعدما تم إطلاق الصافرة الخاصة بنهاية المباراة، وحافظ المنتخب البرتغالي على العلامة الكاملة تحت قيادة وإشراف النجم والهداف كريستيانو الذي حصل على هدفين في خماسية الفريق أمام البوسنة.

وأيضاً المنتخب البرتغالي الذي تأهل بشكل فعلي إلي يورو 2024 حقق الانتصار الثامن على التوالي حتى يرفع رصيده في الصدارة لـ 24 نقطة، وتعد من أكثر اللقاءات الهامة الذي يريد أن يتابعها الكثيرين بشكل مستمر، حيث أنها شهدت الكثير من الأحداث الكروية الهامة الذي يتابعها الجميع، ويتم توفير فيها كل ما يريد أن يتابعه عشاق الساحرة المستديرة.