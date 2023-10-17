نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يستقر علي قائمة الأهلي لمباراة سيمبا في دوري السوبر الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني لنادي الأهلي على قائمة فريقه استعدادا لمواجهة نظيره سيمبا التنزاني في إطار منافسات دور الربع النهائي من بطولة السوبر الإفريقي (الدوري الإفريقي). وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني تضم كلا من: في حراسة المرمي:محمد الشناوي – مصطفى شوبير – حمزة علاء – مصطفى مخلوف

وفي خط الدفاع: علي معلول – كريم الدبيس – محمود متولي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم – أكرم توفيق – محمد هاني – خالد عبد الفتاح

وفي خط الوسط: أحمد نبيل كوكا – أليو ديانج – مروان عطية – كريم نيدفيد – عمرو السولية – إمام عاشور – أحمد عبد القادر – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات – طاهر محمد طاهر – كريم فؤاد – محمد الضاوي كريستو – رضا سليم -بيرسي تاو.

وفي خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا – أنتوني موديست وصلاح محسن. الكونغولى ندالا حكما لمباراة الأهلى وسيمبا فى دورى السوبر الأفريقى اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى الحكم الكونغولى جان جوك ندالا لإدارة مباراة الأهلى مع سيمبا التنزانى فى لقاء العودة بربع نهائي دورى السوبر الأفريقي وفى حكم الفار المغربى عادل زوران والحكام المساعدون دوس سانتوس الأنجولى ومارينجولا من موزمبيق.