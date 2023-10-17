نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم فارق النقاط بين برشلونة وريال مدريد في الدوري الاسباني حتى الآن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يقدم لكم موقع " دوت الخليج الرياضي " جدول ترتيب الدوري الإسباني موسم 2023-2024، قبل مواجهات الجولة العاشرة والتي تبدأ مساء الجمعة المقبلة 20 أكتوبر 2023.

ما موقف ريال مدريد وبرشلونة من جدول ترتيب الدوري الإسباني

يتصدر نادي ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني موسم 2023-2024، برصيد 24 نقطة، بينما يأتي نادي برشلونة في المركز الثالث برصيد 21 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الإسباني

1- ريال مدريد 24 نقطة

2- جيرونا 22 نقطة

3- برشلونة 21 نقطة

4- أتلتيكو مدريد 19 نقطة

5- أتلتيك بيلباو 17 نقطة

6- ريال سوسييداد 15 نقطة

7- ريال بيتيس 13 نقطة

8- رايو فاليكانو 13 نقطة

9- فالنسيا 11 نقطة

10- لاس بالماس 11 نقطة

11- خيتافي 10 نقاط

12- أوساسونا 10 نقاط

13- قادش 9 نقاط

14- إشبيلية 8 نقاط

15- ريال مايوركا 8 نقاط

16- فياريال 8 نقاط

17- ديبورتيفو ألافيس 8 نقاط

18- سيلتا فيجو 6 نقاط

19- غرناطة 6 نقاط

20- ألميريا 3 نقاط

تذاع أحداث مباريات الدوري الإسباني موسم 2024/2023عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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