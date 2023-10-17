نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الإسماعيلي القادمة في دوري نايل والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يعكف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، على إنهاء استعدادات الفريق للمباراة المقبلة في دوري نايل، أمام فريق فاركو.

وخسر الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراته الأخيرة أمام الأهلي، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

موعد مباراة الإسماعيلي المقبلة والقنوات الناقلة

يواجه الإسماعيلي نظيره فاركو، على ملعب استاد الإسماعيلية، يوم الأحد المقبل الموافق 22 أكتوبر في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والثامنة بتوقيت أبو ظبي.

تنقل قنوات أون تايم سبورتس مباراة الإسماعيلي ضد فاركو في الدوري الممتاز، على أن يسبقها ستوديو تحليلي بحضور كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وتعد مجموعة قنوات أون تايم سبورت، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.