نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نفاد الدفعة الأولى من تذاكر كأس آسيا قطر 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا AFC قطر 2023 عن نفاد الدفعة الأولى من تذاكر مباريات البطولة القارية، مع بيع أكثر من 150 ألف تذكرة خلال الأيام الأولى من انطلاق المبيعات.

وشهدت المبيعات إقبالًا واسعًا من المشجعين من كافة أرجاء القارة، الذين سارعوا إلى شراء تذاكر الدفعة الأولى التي أصدرتها اللجنة المحلية المنظمة للبطولة، والتي ستقوم بإصدار مزيد من التذاكر خلال الفترة القريبة المقبلة.

وتصدرت قطر والمملكة العربية السعودية والهند الدول الأكثر شراء للتذاكر على مستوى العالم. وبلغ العدد الإجمالي للمبيعات 81،209 تذكرة خلال الساعات الـ 24 الأولى من إعلان منظمي البطولة انطلاق المبيعات في 10 أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن يتنافس 24 منتخبًا من قارة آسيا في جوهرة البطولات القارية، التي تشهد انطلاق صفارة 51 مباراة في تسعة استادات مشيدة وفق أعلى المواصفات العالمية، وذلك خلال الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير 2024، حيث تستعد قطر لاستضافة كأس آسيا للمرة الثالثة، بعد أن نجحت في تنظيم البطولة المرموقة مرتين من قبل، وذلك في عامي 1988 و2011.