نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت مباراة الأهلي ضد سيما التنزاني في دوري السوبر الافريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السبت المقبل الاستعداد لمواجهة سيمبا التنزاني في بطولة دوري السوبر الأفريقي.



قرر مجلس إدارة النادي الأهلي تكليف طارق قنديل عضو المجلس برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في تنزانيا



استقر النادى الأهلى على السفر بطائرة خاصة إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا فى ضربة البداية ببطولة الدورى الأفريقى لكرة القدم، وتقرر سفر الفريق 18 أكتوبر الجارى.



موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري السوبر الأفريقي



يلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني فى السادسة مساء الجمعة المقبل فى دار السلام فى إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي).

بينما تقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم 24 أكتوبر فى القاهرة.

