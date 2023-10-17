نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرقم المعلن غير صحيح.. تعرف على قيمة تبرعات محمد صلاح الحقيقية لدعم فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الناقد الرياضي خالد علي، عن دعم محمد صلاح للأشقاء الفلسطنيين، من خلال تبرعه بمبلغ مالي كبير جدا عن طريق الهلال الأحمر، مؤكدا أن تلك الطريقة هي الأهم في الوقت الحالي من أجل إنقاذ أرواح ضحايا فلسطين.

وأكد خالد علي في مداخلة تليفزيونية مع برنامج ٩٠ دقيقة على قناة المحور، أن محمد صلاح نموذج يحتذى به وكشف موقفه من القضية الفلسطينية منذ عشر سنوات وبالتحديد في ٢٠١٣ بعدما أسكت ألاف الاسرائليين في مباراة بازل السويسري ومكابي تل أبيي وسجد على أرض فلسطين المحتلة، وكانت تلك المباراة بداية تعارفه مع جمهور الوطن العربي.

وأشار خالد علي إلى أن الهجوم المتكرر على محمد صلاح أصبح ماسخا ولا يليق أن يتم مع نجم بحجم محمد صلاح، فقد اعتاد الناس على مهاجمته بخصوص أي موضوع، وهذه حملة تشوية واضحة ومتكررة على النجم الذي اسعد المصريين سنوات طويلة من خلال تألقه في الملاعب الأوروبية.

وكشف خالد علي النقاب عن المبلغ الذي تبرع به محمد صلاح لدعم القضية الفلسطينية، مؤكدا أنه تبرع بمبلغ ثلاثة ملايين ونصف المليون دولار، في الوقت الذي يرفض فيه النجم العالمي الحديث عن هذا التبرع سواء من قريب أو بعيد.