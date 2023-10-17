نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماهو ترتيب الدوري الانجليزي 2023-2024 قبل لقاءات الجولة المقبلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم 2023-2024 برصيد 20 نقطة.
كما يمتلك فريق آرسنال 20 نقطة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز يحتل بهما المركز الثاني ولكن فارق الأهداف يحسم الصدارة لفريق توتنهام.
ماهو ترتيب الدوري الانجليزي
ويكشف لكم دوت الخليج الرياضي عن جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم 2023-2024 قبل لقاءات الجولة التاسعة يوم السبت القادم:-
1. توتنهام 20 نقطة
2.آرسنال- 20 نقطة
3.مانشستر سيتي - 18 نقطة
4.ليفربول- 17 نقطة
5. أستون فيلا - 16 نقطة
6. برايتون - 16 نقطة
7. وست هام - 14 نقطة
8. نيوكاسل - 13 نقطة
9. كريستال بالاس - 12 نقطة
10. مانشستر يونايتد - 12 نقطة
11. تشيلسي - 11 نقطة
12. فولهام - 11 نقطة
13. نوتنجهام - 9 نقاط
14. ولفرهامبتون - 8 نقاط
15. برينتفورد - 7 نقاط
16. إيفرتون - 7 نقاط
17. لوتون تاون - 4 نقاط
18. بيرنلي - 4 نقاط
19. بورنموث - 3 نقاط
20. شيفيلد يونايتد - نقطة واحدة