نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. قيمة تبرعات صلاح لفلسطين.. قائمة الأهلي لمواجهة سيمبا والزمالك يحسم مستقبل نجمه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - “الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الثلاثاء 17-10-2023 في السطور التالية

صباح الكورة اليوم

وتأتي نشرة صباح الكورة وفق ما يلي:-

تحدث الناقد الرياضي خالد علي، عن دعم محمد صلاح للأشقاء الفلسطنيين، من خلال تبرعه بمبلغ مالي كبير جدا عن طريق الهلال الأحمر، مؤكدا أن تلك الطريقة هي الأهم في الوقت الحالي من أجل إنقاذ أرواح ضحايا فلسطين.

وكشف خالد علي النقاب عن المبلغ الذي تبرع به محمد صلاح لدعم القضية الفلسطينية، مؤكدا أنه تبرع بمبلغ ثلاثة ملايين ونصف المليون دولار، في الوقت الذي يرفض فيه النجم العالمي الحديث عن هذا التبرع سواء من قريب أو بعيد.

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني لنادي الأهلي على قائمة فريقه استعدادا لمواجهة نظيره سيمبا التنزاني في إطار منافسات دور الربع النهائي من بطولة السوبر الإفريقي (الدوري الإفريقي).

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني تضم كلا من:

في حراسة المرمي:محمد الشناوي – مصطفى شوبير – حمزة علاء – مصطفى مخلوف

وفي خط الدفاع: علي معلول – كريم الدبيس – محمود متولي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم – أكرم توفيق – محمد هاني – خالد عبد الفتاح

وفي خط الوسط: أحمد نبيل كوكا – أليو ديانج – مروان عطية – كريم نيدفيد – عمرو السولية – إمام عاشور – أحمد عبد القادر – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات – طاهر محمد طاهر – كريم فؤاد – محمد الضاوي كريستو – رضا سليم -بيرسي تاو.

وفي خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا – أنتوني موديست وصلاح محسن.

حسم مسؤولو الزمالك ملف تمديد عقد أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض خلال الفترة المقبلة وتحديدًا بعد انتهاء انتخابات مجلس إدارة القلعة البيضاء.

ومن المقرر أن تنعقد الجمعية العمومية بنادي الزمالك لانتخاب مجلس إدارة جديد يوم 20 أكتوبر الجاري بمقر النادي بالمهندسين.

من جانبه كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن استقرار لجنة الكرة على قرار بتمديد عقد محمود علاء مدافع الفريق في الفترة المقبلة.

وينتهي عقد محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي نادي بشكل مجاني في يناير المقبل.