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أحمد جودة - القاهرة -







علق جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر على المباراة الودية التي جمعتهم مع منتخب مصر في الإمارات والتي انتهت بالتعادل 1-1، مؤكدًا شعوره بخيبة الأمل.

بلماضي يشعر بخيبة أمل بعد مواجهة مصر والجزائر.. ما السبب؟

قال بلماضي في تصريحات صحفية: "أردنا مواجهة منتخب مصر منذ طويلة وهو ما تحقق، لكنني أشعر بخيبة أمل لسببين".

وتابع: "السبب الأول هو أن المنتخب المصري كسر إيقاع المباراة في أوقات كثيرة، والسبب الثاني أنه كان يجب علينا أن نبذل مجهودات أكبر وأن نؤدي بشكل أفضل من الناحية التكتيكية".

وأضاف: "طرد مدافع مصر شوه المباراة بعض الشيء، كما أن المنتخب المصري صعب علينا المأمورية، سقوط حارسهم على الأرض عدة مرات كان أمرا لا يطاق، لقد كسر الإيقاع في العديد من المرات وهذا أمر يخلق المشاكل".

وأستطرد: "لم يعجبني الحال كثيرا أمام منتخب مصر، كنت أريد اللعب ضد 11 لاعبا وليس 10، عندما يلعب الفريق بعشرة لاعبين يظهر بشكل جيد، خاصة عندما يملك الخبرة مثل الفراعنة".



يذكر أن منتخب مصر لعب بعشرة لاعبين منذ الشوط الأول ونجح في التقدم بهدف بالدقيقة 62، وجاءت رأسية إسلام سليماني لاعب الجزائر لتُغير التقدم إلى تعادل لمنتخبه في الوقت بدل الضائع.

