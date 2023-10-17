نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كولر يحسم مستقبل معلول مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، موقف السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، من تجديد تعاقد التونسي علي معلول مع القلعة الحمراء.

وينتهي تعاقد اللاعب مع المارد الأحمر بنهاية الموسم الجاري، حيث يحق له التوقيع لأي فريق يرغب في الحصول على خدماته بداية من يناير المقبل.

مستقبل معلول مع الأهلي

وقال المصدر في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، أن إدارة الكرة بالأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي، كانت قد عرضت في وقت سابق على كولر مقترح التجديد للتونسي معلول، ووافق المدرب السويسري على الأمر.

وأضاف، أن علي معلول يرغب في الاستمرار مع الأهلي، وإنهاء مشواره داخل جدران القلعة الحمراء، وما تردد حول وجود نية لرحيله بعد نهاية عقده غير صحيح.

من جانبه، يستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني المقرر لها الجمعة المقبل على ملعب الأخير، ضمن منافسات بطولة دوري السوبر الإفريقي.