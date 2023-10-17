نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد السفر للاطمئنان على أسرته.. تعرف على موعد وصول أوسوريو إلى القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، عن موعد وصول الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، إلى القاهرة عائدًا من بلاده.

بعد السفر للاطمئنان على أسرته.. تعرف على موعد وصول أوسوريو إلى القاهرة



و أكد عبد الواحد السيد أن المدير الفني سيصل إلى القاهرة مساء اليوم الثلاثاء بعد قضاء إجازة سريعة مع أسرته في إنجلترا.



و أضاف مدير الكرة أن أوسوريو سيقود تدريبات الفريق غدا الأربعاء، استعدادا لمواجهة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.



ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.



ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.



القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز



وتعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.

