نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مران الزمالك| فقرة خططية خاصة للاعبين.. وتدريبات تأهيلية لـ "الجزيري" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب الترسانة، تواجد الكولومبي فريدي هيريرا هيرناندو المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق، في التدريبات الجماعية ضمن الاستعدادات لمواجهة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.



جاء ذلك عقب وصول المدرب إلى القاهرة خلال الساعات الماضية بعد قضاء إجازة سريعة مع أسرته في بلاده.



وقاد فريدي هيريرا هيرناندو التدريبات اليوم بصحبة مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق وأحمد مجدي المدرب المساعد.



تدريبات تأهيلية خاصة للاعبين



أدى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال على هامش مران اليوم.



و ركز الجهاز الفني للفريق مع اللاعبين على بعض الجوانب التأهيلية منها تقوية العضلات، بجانب أمور أخرى لتجهيز الفريق بالشكل البدني الأمثل من خلال أداء تدريبات داخل صالة الجيمانيزيوم أو في ملعب نادي الترسانة استعدادا لمباراة سموحة المقبلة.



و حرص مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق وأحمد مجدي وفريدى هيريرا المدربين المساعدين على متابعة هذه الفقرة للوقوف على حالة اللاعبين وجاهزيتهم استعدادا للمباراة المقبلة.



تدريبات تأهيلية خاصة لحاتم سكر



خاض حاتم سكر الظهير الأيسر للزمالك، مجموعة من التدريبات التأهيلية على هامش المران، وأدى اللاعب التدريبات التأهيلية داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، وفقا للبرنامج الموضوع له لتجهيزة بالشكل المناسب.



و لم يشارك حاتم سكر في باقي فقرات المران الذي أقيم على ملعب الترسانة وفقا للبرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الفني، وتم الاكتفاء بأداء تدريبات الجيمانيزيوم فقط.



فقرة خططية خاصة للاعبين بمران الزمالك



خاض لاعبي الأبيض فقرة تدريبات خططية خاصة تحت إشراف مدحت عبد الهادي المدرب العام على هامش المران، وقام الجهاز الفني للفريق بتقسيم هذه الفقرة إلى جزئين، الأول عبارة عن تدريبات تمرير الكرة في مساحات مختلفة بأسرع وقت ونقلها للمكان المطلوب.



وفي الجزء الثاني قام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، وأدت كل مجموعة فقرة خاصة بالتسديد على المرمى بجانب العرضيات وأمور تكتيكية أخرى، وتولى مدحت عبد الهادي المدرب العام قيادة مجموعة، في حين قام أحمد مجدي وفريدى هيريرا المدربين المساعدين بقيادة المجموعة الثانية.



عقب ذلك خاض اللاعبون تقسيمة فنية قوية بطول الملعب تم خلالها تطبيق كل الأمور الخططية التي تم التدريب عليها، وحرص مدحت عبد الهادي المدرب العام على منح اللاعبين تعليمات فنية خاصة من خلال محاضرات متواصلة وسريعة داخل أرضية الملعب.



و شهدت التقسيمة حماس وتركيز من جميع اللاعبين من خلال تنفيذ كل الأمور الفنية المطلوبة منهم.

تدريبات تأهيلية إضافية لـ "الجزيري"



خاض سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية إضافية، على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب الترسانة استعدادا لمواجهة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.



يأتي ذلك وفقا لبرنامج موضوع للاعب من قبل الجهاز الفني للفريق لتجهيز الجزيري للمباريات المقبلة.



و قام اللاعب بالركض حول الملعب عقب انتهاء المران وخاض تدريبات متنوعة، تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق، بعد خوض جميع فقرات المران الجماعي بشكل طبيعي سواء الحصة التأهيلية أو الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية.



ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.