هل سيشارك أحمد حجازي في كأس الأمم الأفريقية؟.. طبيب المنتخب يرد

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أحمد جودة - القاهرة - صرح محمد أبو العلا، طبيب المنتخب المصري، عن أمكانية مشاركة أحمد حجازي لاعب المنتخب، مع الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية، وعن برنامجه الخاص الذي يخوضه.

وصرح طبيب المنتخب المصري عبر إذاعة "اون سبورت إف إم " قائلًا: ' أحمد حجازي يُعد قائد من قادة المنتخب وتواجده مهم ونضعه تحت الميكروسكوب دائمًا، ونتواصل مع ناديه اتحاد جدة".

هل سيشارك أحمد حجازي في كأس الأمم الأفريقية

وأكمل: " مازال الوقت مبكرًا للحديث عن موقفه من كأس أمم إفريقيا ولكن اللاعب يسير بصورة جيدة بالبرنامج الخاص به".

وانتهت مباراة منتخب مصر والجزائر بالتعادل بهدف لكل منهما، حيث أحرز ‎حمدي فتحي هدف الفراعنة، ونجح منتخب الجزائر في إحراز هدف التعادل بأقدام إسلام سليمان، في الوقت بدل الضائع، وأشهر الحكم كارت أحمر لمحمد هاني لاعب منتخب مصر.

