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أحمد جودة - القاهرة - تحدث حسين الشحات لاعب منتخب مصر، بأنه كان يتوقع فوز الفراعنة، وإنه ا كانت الأقرب للمكسب، في المواجهة الودية أمام الجزائر، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين.

وانتهت مباراة منتخب مصر والجزائر بالتعادل بهدف لكل منهما، حيث أحرز ‎حمدي فتحي هدف الفراعنة، ونجح منتخب الجزائر في إحراز هدف التعادل بأقدام إسلام سليمان، في الوقت بدل الضائع، وأشهر الحكم كارت أحمر لمحمد هاني لاعب منتخب مصر.

حسين الشحات يُشيد بمحمد صلاح في مباراة الجزائر

وصرح حسين الشحات عبر قناة أبو ظبي الرياضية قائلًا: " يمتلك منتخب مصر العديد من النجوم الكبار، ومن أفضل اللاعبين في مصر بل في العالم، مثل محمد صلاح".

وأكمل: "منتخب الفراعنة صاحب أكبر بطولات، ويُعد كبير القارة ومواجهته للجزائر دربي عربي قوي وكبير".

واختتم تصريحاته بإنه كان يتمنى انتهاء المواجهة الودية بين المنتخبين بفوز المنتخب المصري امام الجزائر، ولكن الحظ لم يحالف الفراعنة.

