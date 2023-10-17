نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. مستقبل تياجو سيلفا وغضب جماهيري في اليونايتد وتقليل عقوبة ناتشو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الثلاثاء الموافق 17-10-2023

الصحف الأوروبية صباح اليوم

وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية وفق ما يلي:

فوتبول لندن تكشف مستقبل تياجو سيلفا

تياجو سيلفا

علق اللاعب الدولي البرازيلي تياجو سيلفا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الانجليزي على إمكانية تمديد عقده الذي ينتهي مع البلوز بنهاية يونيو 2024.

وقال اللاعب البالغ من العمر تسعة وثلاثين عامًا:" أفضل الصمت في الوقت الحالي خاصةً أنني لدي عائلة وأطفال لذلك يجب علينا جميًا التفكير في الأمر".

وأنهى:" الأمر يتعلق بالبحث عن كافة الأشياء التي تجلب لنا السعادة قبل نهاية المسيرة الجميلة التي اعتقدت أنني حصلت عليها".

غضب جماهيري في المان يونايتد

وقالت الديلي ميل أن مُلاك المان يونايتد تنوي تشديد الإجراءات الأمنية خلال المباراة القادمة على ملعب أولد ترافورد فيما يخص المخاوف الخاصة بردود الأفعال الغاضبة على بقاء عائلة جليزر الأمريكية.

وستكون المواجهة القادمة للمانيو على ملعب الأولد ترافورد الثلاثاء القادم ضد كوبنهاجن الدنماركي لحساب مباريات الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أوروبا للموسم الكروي الجاري 2023-2024

ويشعر قطاع واسع من الجمهور بالغضب من رفض عائلة آل جليزر للعرض القطري لشراء النادي البالغ قيمته 5 مليار جنيه إسترليني.

تقليل عقوبة ناتشو

ناتشو

وقالت صحيفة ماركا أن الاتحاد الاسباني قرر تخفيض عقوبة ناتشو مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الاسباني ليلتحق بصفوف الملكي قبل كلاسيكو الأرض ضد نادي برشلونة.

وقامت لجنة الاستئناف في الاتحاد الاسباني بتخفيض العقوبة الخاصة بطرده في مباراة جيرونا في الجولة الماضية بالليجا.