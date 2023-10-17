نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فلسطين حرة.. نجم مانشستر يونايتد يدعم في بيان رسمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر إريك كانتونا نجم مانشستر يونايتد السابق بيانا رسميا بشأن القضية الفلسطينية الحالية في غزة.

سبب نشر إريك كانتونا البيان الرسمي

وتضامن كانتونا مع القضية الفلسطينية الحالية ضد الكيان الصهيوني في غزة.

وجاء نص البيان كالاتي:-

أن الدفاع عن حقوق الإنسان للفلسطيني لا يعرف أنك مؤيد لحماس إن قول فلسطين حرة لا يعني أنك معاد للسامية أو تريد رحيل جميع اليهود، فلسطين حرة تعني تحرير الفلسطينيين من الاحتلال الذي يسلبهم حقوقهم الإنسانية الأساسية منذ 75 عاما فلسطين حرة تعني وقف حبس 2.3 مليون فلسطيني في أكبر سجن مفتوح في العالم نصفهم من الأطفال.. فلسطين الحرة تعني إنهاء الفضول العنصري الذي فرضه الكيان الصهيوني فلسطين حرة تعني منح الفلسطينيين السيطرة على البنية التحتية الأساسية في أرضهم.

وعلى صعيد أخر يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد لخوض مباراة الجولة القادمة من الدوري الانجليزي الأسبوع القادم.