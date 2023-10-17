هل يضحي بالجيلاروسي؟.. الهلال السعودي يجهز قنبلة في ميركاتو 2024

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أحمد جودة - القاهرة -



تعمل إدارة نادي الهلال السعودي، على استكمال الخطوات الناجحة التي تنفذها في الموسم الحالي، بعد التعاقد مع لاعبين من الطراز الرفيع داخل أوروبا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ونجح الزعيم في ضم كل من، سافيتش ومالكوم وكاليدو كوليبالي والتعاقد الخيالي مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، إضافة للبرتغالي روبن نيفيز والحارس الدولي المغربي ياسين بونو.

- مورينيو على رادار الهلال

وذكر فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق:" أن إدارة الهلال لم تغلق صفحة التعاقد مع البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو، مدرب نادي روما الإيطالي، بعد فشل ضمه الصيف الماضي، في ظل الهجوم المتواصل على خيسوس ومطالبة الجماهير برحيله".

وجاءت تصريحات كارلو نهرا، رئيس عمليات الدوري السعودي، في رابطة الدوري السعودي للمحترفين الأخيرة تدل على اقتراب إنهاء التعاقد مع مورينيو بعدما أوضح:" أنه ينتظر وصول مورينيو بصفة شخصية".

وتابع:" سنرى مدى التأثير بعد هذا التعاقد، خاصة بعد التاثير الكبير الذي صنعه مواطنه كريستيانو رونالدو منذ وصوله إلى النصر السعودي، ليلحق به نجوم أوروبا".

