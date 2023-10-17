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أحمد جودة - القاهرة - رياض محرز يطلق تصريحات نارية بعد التعادل مع المنتخب المصري

"رغم العودة القوية ولكن أنا محبط"..اعتراف صادم من رياض محرز بعد التعادل مع المنتخب المصري..أصدر قائد المنتخب الجزائري رياض محرز عدد من التصريحات المفاجئة، عقب التعادل مع المنتخب المصري أمس في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين من أجل الاستعداد لبطولة كأس الأمم الإفريقية، واقيم اللقاء في دولة الإمارات على استاد "هزاع بن زايد".

واعترف رياض محرز بفشل المنتخب الجزائري في تحقيق الفوز على المنتخب المصري، وذلك بعدما تعادل المنتخبين إيجابيا، وجاءت تصريحات رياض محرز لصحفية "النهار الجزائرية"، وقال محرز: "أنا محبط بعض الشيء بسبب النتيجة، لقد لعبنا أمام منافس بـ 10 لاعبين، لكن لم نلقَ الحلول في المباراة، رغم العودة القوية لنا في 10 دقائق الأخيرة".

"رغم العودة القوية ولكن أنا محبط"..اعتراف صادم من رياض محرز بعد التعادل مع المنتخب المصري



"البطاقة الحمراء زادت عزيمة الفراعنة"..رياض محرز يطلق تصريحات صادمة عقب التعادل مع المنتخب المصري



وأكمل رياض محرز حديثه عن مباراة منتخب مصر والجزائر قائلا: "حضرنا للمباراة بشكل جيد، لكن البطاقة الحمراء بالنسبة لمنتخب مصر زادتهم عزيمة، إسلام سليماني مهاجم كبير برهن في مشواره الدولي وأكد أنه المهاجم القوي للمنتخب، وأشكر الجماهير الجزائرية كثيرا على حضورها المباراة".

"رغم العودة القوية ولكن أنا محبط"..اعتراف صادم من رياض محرز بعد التعادل مع المنتخب المصري



وتابع رياض محرز تصريحاته عن المباريات المقبلة للمنتخب الجزائري قائلًا: "يبقى لقاء ودي، لدينا مباراتان مهمتان في نوفمبر، ويجب التحضير والتركيز لهما بشكل جيد، لم نفقد أي شيء هي عبارة عن مباراة ودية".

وواصل رياض محرز حديثه عن مباريات كأس العالم قائلًا: "نسعى للعب تصفيات مباريات كأس العالم بشكل جيد بعدها لنستعد لبطولة أمم إفريقيا، مجموعتنا ليست صعبة وليست سهلة في الوقت نفسه".

نتيجة مباراة منتخب مصر ومنتخب الجزائر

انتهت مباراة منتخب مصر والجزائر بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب، وبدأ منتخب الجزائر المباراة باستحواذ وضغط قوي على دفاعات المنتخب المصري، حتى تمكن لاعبو محاربي الصحراء في أحداث تضارب في دفاعات المنتخب المصري أدت إلي إتاحة فرص للمنتخب الجزائري من أجل التسجيل ولكن لم ينجح لاعبي الجزائر في استغلال هذه الفرص، وبعد مرور ربع ساعة من عمر اللقاء انتفض المنتخب المصري ودخل اللقاء فعليًا بفرص خطيرة كاد أن يدرك خلالها هدف التقدم.

وعلى عكس سير اللقاء، خلال استحواذ وضغط لاعبو المنتخب المصري وتمكنوا من خلق فرص عديدة عن طريق صلاح وتريزيجيه، ثم تم طرد اللاعب محمد هاني الظهير الأيمن للفراعنة بسبب تدخل عنيف أطاح به من المباراة وجعل المنتخب المصري يلعب ناقص العدد منذ الشوط الأول.

ملخص الشوط الثاني من مباراة منتخب مصر والجزائر

وفي الشوط الثاني لم يشعر لاعبو منتخب الفراعنة بنقص العدد، حيث أدي اللاعبين شوط ثاني رائع استطاعوا خلاله تسجيل هدف التقدم للاعب حمدي فتحي في الدقيقة 62 بعد صناعة من علي جبر في جملة فنية رائعة للمنتخب المصري في الكرة الثابتة، ولكن في الوقت المحتسب بدل الضائع وخاصة في الدقيقة 3+90 سجل إسلام سليماني هدف التعادل للجزائر، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.